«يورو مونيتور»: 6 % نمو تجارة الإلكترونيات المتوقع في الإمارات 2019

المصدر: Ⅶ دبي- أشرف رفيق

توقع تقرير حديث أن تسجل تجارة الإلكترونيات الاستهلاكية في الإمارات نمواً بنسبة 5.97% في العام الجاري، لتصل إلى 14.2 مليار درهم، مقابل 13.4 مليار درهم للعام الماضي.

وقال عصام ارشاد المحلل في يورو مونيتور إنترناشيونال لموقع تيك رادار الشرق الأوسط إن منتجات مثل الحواسيب المحمولة وآلات التصوير الرقمية وشاشات العرض التلفزيوني تحاول أن تحافظ على الطلب عليها.

وأضاف أن المستهلكين يميلون إلى شراء شاشات عرض تزيد على 50 بوصة وغالبية التجار يعرضون هذه المقاسات في معارضهم. وتوقعت «تيك رادار» أن تنخفض تجارة شاشات التلفزيون بنسبة 10.52% لتصل إلى 1.7 مليار درهم العام الجاري مقابل 1.9 مليار درهم العام الماضي، كما يتوقع انخفاض تجارة أجهزة الحاسوب المحمولة بنسبة 12.5% لتصل إلى 1.4 مليار درهم مقابل 1.6 مليار درهم العام الماضي.

وترتفع مبيعات الأجهزة الإلكترونية القابلة للارتداء في المنطقة عموماً مع إطلاق نماذج جديدة منها، والمتوقع أن تصل تجارتها إلى 542 مليون درهم العام الجاري مقابل 446 مليون درهم العام الماضي، بارتفاع بنسبة 21.53 %.

وفي فئة الإلكترونيات الاستهلاكية، تحقق الهواتف الذكية أعلى المبيعات في السوق وتصل إلى نسبة 46% من إجمالي المبيعات. وتصل تجارة الهواتف الذكية إلى 6.6 مليارات درهم العام الجاري مقابل 5.3 مليارات درهم العام الماضي. وتحتل منتجات شركة سامسونغ المركز الأول في المبيعات، تليها هواوي ثم أبل، حيث تغيرت ترتيبات مراكز الشركات.

وارتفعت مبيعات الإلكترونيات الاستهلاكية عبر الإنترنت بنسبة 10% ولا تزال تمثل 15.5% من إجمالي المبيعات في الإمارات. ومن المتوقع أن تسجل المبيعات عبر الإنترنت نمواً أسرع من المبيعات التقليدية للإلكترونيات الاستهلاكية في الإمارات في العام الجاري. وستصل المبيعات عبر الإنترنت إلى 2.2 مليار درهم العام الجاري مقابل ملياري درهم العام الماضي.