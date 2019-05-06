«إيجل هيلز ديار» توقع اتفاقية تمويل بقيمة 374 مليون دولار

المصدر: Ⅶ المنامة- البيان

وقّعت إيجل هيلز ديار، الشركة المطورة لمشروع الواجهة البحرية والمساكن الحديثة الفاخرة مراسي البحرين، اتفاقية مع اتحاد من البنوك في الإمارات والبحرين، للحصول على تمويل بقيمة 374 مليون دولار أمريكي لتشييد 3 مشاريع ضمن المدينة العصرية وهي: مراسي جاليريا، فندق العنوان مراسي البحرين، وفيدا مراسي البحرين.

وقّعت الاتفاقية لو بينغ، الرئيس التنفيذي لشركة إيجل هيلز، والدكتور ماهر الشاعر، العضو المنتدب لشركة إيجل هيلز ديار، وممثل عن كل من البنوك المندرجة تحت الاتحاد، وهي بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري من الإمارات، أما المصارف البحرينية فقد ضمت مصرف السلام التجاري، وبيت التمويل الكويتي، والمصرف الخليجي التجاري، ومصرف الطاقة الأول.

وقال الدكتور ماهر الشاعر، العضو المنتدب لشركة إيجل هيلز ديار: أتممنا أعمال الأساسات، ونتوقع الانتهاء من تشييد الهيكل الخارجي والدعائم بالمجمع بحلول يوليو 2020. كما نتوقع أن يكون بمقدور المستأجرين بدء أعمال تجهيز وحداتهم انطلاقاً من الربع الثالث 2020.

وسيتضمن المشروع لدى اكتماله مساكنًا ستحتضن 22,000 فرد، و6,000 وحدة سكنية، ومساحة تجارية واسعة تصل إلى 245,000 قدم مربعة. ويتكون هذا المشروع المتميز من عدد من القطاعات السكنية كمراسي رزيدنسز ومراسي شورز رزيدنسز ومراسي بوليفارد، بالإضافة إلى وجهة التسوق العالمية مراسي جاليريا، التي ستمتد على مساحة 200,000 متر مربع والتي تضم عدداً من المراكز الترفيهية المتميزة.