418 مليون جنيه أرباح «إعمار مصر» الفصلية

المصدر: القاهرة -وكالات

حققت شركة إعمار مصر للتنمية أرباحاً بلغت 418.6 مليون جنيه خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 503.2 ملايين جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بتراجع 16.8% على أساس سنوي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول إلى 566.6 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 830.7 مليون جنيه في الربع المقابل من العام الماضي.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة خلال الفترة، فقد حققت الشركة أرباحاً بقيمة 418.6 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 503.2 ملايين جنيه للفترة المقابلة من العام الماضي.