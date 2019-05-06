«إرنست ويونغ» تنضم إلى «مبادرة بيرل»

المصدر: دبي - البيان

أبرمت «مبادرة بيرل»، المنظمة غير الربحية المعنية بنشر ثقافة المساءلة والشفافية، وتعزيز معايير الحوكمة المؤسّسية في منطقة الخليج، مذكرة تعاون مع شركة «إرنست ويونغ»، وذلك في إطار سعيها لتعزيز شبكتها الإقليمية من الشركاء الذين لهم دور مؤثر في نشر قيم وقواعد الحوكمة المؤسسية الرشيدة في القطاع الخاص بمنطقة الخليج، بما يدعم الثقة العامة باستقرار الأعمال.

وبحسب الاتفاقية، ستوظف «إرنست ويونغ» معارفها وخبراتها في تطوير السياسات والممارسات الأساسية التي تتبعها الشركات في المنطقة في مجال الحوكمة المؤسسية للاستجابة إلى الحاجة المتنامية للشفافية والأداء المرن وإدارة المخاطر استناداً للتقارير العالمية الموثوقة التي تلعب «إرنست ويونغ» دوراً كبيراً في تصديرها للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وذلك بهدف إثراء جهود «مبادرة بيرل» في نشر المعرفة اللازمة وتدريب الكوادر الاقتصادية بمختلف التخصصات.

ويسعى الطرفان، من خلال مذكرة التعاون، لاستثمار خبراتهما في الحوكمة المؤسسية والعمل معاً على تعزيز ثقافة الشفافية والمرونة والارتقاء بمعايير الممارسات المستدامة في الشركات بمنطقة الخليج وفقاً لأحدث التقارير العالمية، بالإضافة إلى توفير الدعم لشركات القطاع الخاص لبناء الثقة في الأسواق الإقليمية والعالمية، ما يفتح المجال لنمو الاستثمارات واستدامتها، ويعود بالفائدة على الطرفين والجهات المعنية.

وتعمل «مبادرة بيرل» ضمن مساعيها للحفاظ على هيكلية قوية للاقتصاد المحلي على تشجيع مراجعة السياسات وتحديد التوجهات وتعزيز قيم المسؤولية والمراجعة الشفافة من قبل المؤثرين في مستقبل اقتصاد المنطقة.