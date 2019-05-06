تكريم 26 خريجاً من المنطقة نالوا شهادة المحاسب القانوني المعتمد في دبي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

شهد أندرو جاكسون، القنصل العام البريطاني في دبي والمناطق الشمالية، حفل تخريج دفعة جديدة من المحاسبين المعتمدين من معهد المحاسبين القانونيين. ووزّعت المؤسسة الشهادات على 26 خريجاً من شتى أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، والذين أكملوا بنجاح الاختبارات المطلوبة للحصول على شهادة المحاسب القانوني المعتمد من معهد المحاسبين القانونيين.

5000 شركة

وتقوم أكثر من 5,000 شركة حالياً بتدريب طلبة شهادة المحاسب القانوني المعتمد. وإكمال متطلبات هذه الشهادة يتيح للمحاسبين استخدام مسمّى «محاسب معتمد»، مما يوفر مساراً للتميّز بين المنافسين من خلال تزويد أصحاب العمل بمهارات محددة ومعتمدة. وغالباً ما تكون هذه الشهادة مطلباً أساسياً عند التقدم للعمل في مناصب عليا في أهم شركات المحاسبة. والشهادة تحملها نخبة من أعضاء مجالس الإدارة في 78% من الشركات ضمن مؤشر فايننشال تايمز 100. وتوفر شهادة المحاسب القانوني المعتمد للطلبة مجموعة متنوعة من المعارف المالية ومهارات المحاسبة، فضلاً عن خبرات شاملة من عالم الأعمال الحقيقي، والتي يحتاجونها للنجاح كمحاسبين قانونيين.

تغيير جذري

وقال مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المعتمد والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا: تُحدث عدد من المؤثرات، وأهمها التكنولوجيا، تغييراً جذرياً في طبيعة المهام التي يؤديها المحاسبون المتخصصون. لذا، يحتاج المحاسبون الآن وأكثر من أي وقت مضى، للتكيّف وتطوير مهارات جديدة لإدارة هذه المتغيرات. وكونها تحظى باعتراف دولي كواحدة من أبرز شهادات التمويل في 170 دولة، يحمل شهادة المحاسب القانوني من معهد المحاسبين القانونيين ما يزيد على 147,000 متخصص مهني. وبالنسبة إلى الأفراد الراغبين في الحصول على هذا المؤهل كمحاسب معتمد من معهد المحاسبين القانونين ينبغي عليهم استكمال مجموعة من الاختبارات النظرية بنجاح، فضلاً عن حصولهم على خبرة عملية شاملة.