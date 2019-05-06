معهد تشارترد يسجل 2443 اختباراً تأهيلياً في الخدمات المالية 2018 ـ 2019

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

كشف معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار (CISI) عن تسجيل ما مجموعه 2443 اختباراً تأهيلياً في الخدمات المالية في السنة المالية 2018-2019 في دولة الإمارات، واجتياز 1111 اختباراً هذا العام، بزيادة 8٪ عن العام الماضي.

وشملت هذه المؤهلات شهادات في التمويل الإسلامي، وأساسيات الخدمة المالية، ومقدمة دولية في الأوراق المالية والاستثمار، وشهادة دولية في إدارة الثروات والاستثمار، والقواعد واللوائح المالية في الإمارات، ومخاطر مجال الخدمات المالية والأوراق المالية، وغيرها.

كما شهد المعهد زيادة بنسبة 18٪ في أعداد أعضائه خلال السنة المالية 2018-2019، بما في ذلك 562 منتسباً من الكيانات المالية الرائدة. إضافة إلى ذلك، وسع المعهد جهوده التعاونية مع جهات مالية رائدة كهيئة الأوراق المالية في الأردن، وهيئة أسواق المال في الكويت. وهو دليل على زيادة الطلب على الاحترافية والمعايير الأخلاقية التي يقدمها المعهد.

وقال ماثيو كاون، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار: شهدنا زيادة كبيرة في الطلب على المؤهلات في الإمارات، حيث يحرص ممتهنو الخدمات المالية على إبراز أنفسهم على أنهم الأفضل في مجالهم، خاصة مع تنامي الطلب في السوق على أعلى معايير المعرفة والمهارات والسلوكيات المهنية.

مهارات

وأضاف: شهدنا زيادة سنوية في أعداد المنتسبين للمعهد، وذلك استكمالاً لمسيرتهم في التنمية المهنية والشخصية، وتلبيةً للطلب المتزايد من السوق والجهات التنظيمية. ومع مواصلة تعاوننا مع الجهات التنظيمية والهيئات المالية والمؤسسات التعليمية.