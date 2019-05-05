«إمباور» ترعى اليوم مؤتمراً لتأسيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» عن مشاركتها ورعايتها للمؤتمر التحضيري الثاني لتأسيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر،الذي يعقد اليوم بفندق الميدان في دبي.

بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وعدد من المسؤولين رفيعي المستوى من الحكومات والوكالات الإنمائية الدولية والقطاع الخاص. ويهدف منظمو المؤتمر إلى تأسيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: «يسعدنا رعاية هذا الحدث العالمي المهم؛ حيث نعمل على المشاركة في كبرى مؤتمرات الطاقة العالمية؛ لاستعراض أبرز إنجازاتنا وتوجهاتنا، والتي سيتاح من خلالها الفرصة لتبادل الخبرات والمعارف المتعلقة بالاقتصاد الأخضر».