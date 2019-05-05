الإمارات الثالثة عالمياً في استقطاب الاستثمار الهندي

المصدر: دبي- وائل الخطيب

كشف تقرير صادر عن شركة «لندن وشركاه» أن الإمارات حلت في المرتبة 3 بعد كل من المملكة المتحدة 52 مشروعاً والولايات المتحدة 51 مشروعاً، بـ 32 مشروعاً متفوقة على سنغافورة 15 مشروعاً والصين 10 مشاريع في قائمة الدول، التي استقطبت أكبر عدد من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر من الهند في 2018.

وجاءت دبي ضمن أفضل خمس وجهات عالمية استقطبت الاستثمار الأجنبي المباشر من الهند في 2018، محتلة المرتبة الثانية بعدد قياسي في المشاريع بلغ 24 مشروعاً بعد لندن 32 مشروعاً، متفوقة على سنغافورة 15 مشروعاً، ومدينة نيويورك 5 والشارقة 4.

وقال التقرير: إن الشركات الهندية أبدت شهية قوية للاستثمار في المملكة المتحدة ككل، حيث أظهر البحث أنها كانت البلد الأول بالنسبة للشركات الهندية، التي تتوسع في الخارج. وأضاف: نما الاستثمار من الهند في المملكة المتحدة بأكثر من 100% مقارنة بالعام الماضي، حيث اجتذبت المملكة المتحدة المزيد من المشاريع أكثر من الولايات المتحدة وألمانيا والإمارات.

وزادت جاذبية لندن العالمية حيث استحوذت العاصمة البريطانية على أكثر من 60% من إجمالي الاستثمارات الهندية في المملكة المتحدة في عام 2018. واستقى التقرير مصدره من أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر «اف دي آي ماركتس» التابعة لمؤسسة "فايننشال تايمز" اللندنية أبريل 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن «لندن وشركاه» هي وكالة ترويج عمدة لندن الرسمية، الغرض منها هو دعم أولويات العمدة من خلال الترويج للندن عالمياً، أفضل مدينة في العالم للاستثمار فيها، والعمل والدراسة والزيارة.