14 ملياراً صفقات شقق دبي في 4 أشهر

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

تجاوزت صفقات شراء عقارات دبي أكثر من 16.5 مليار درهم منذ بداية العام وحتى نهاية أبريل الماضي طبقاً لتحليل «البيان الاقتصادي» في بيانات دائرة الأراضي والأملاك.

وكانت حصة صفقات شراء الشقق السكنية الجاهزة وقيد الإنجاز أكثر من 14.1 مليار درهم، فيما بلغت القيمة الإجمالية لصفقات شراء الفلل السكنية الجاهزة وقيد الإنجاز أكثر من 2.4 مليار درهم.

وتصدرت عقارات منطقة برج خليفة مبيعات الشقق بأكثر من 3.6 مليارات درهم قيمة صفقات 833 شقة سكنية وتجارية تلتها منطقة مرسى دبي ببيع 1031 شقة سكنية وتجارية بقيمة إجمالية تجاوزت 2.6 مليار درهم.