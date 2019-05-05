الخصومات العالية والجودة تعززان علاقات المشترين عبر الإنترنت

المصدر: دبي - البيان

أكد راهول دوراجكار، المدير التنفيذي لدى «شوبنك دوت كوم» وهو أحد متاجر التجزئة في الإمارات، أن هناك حاجة أكبر إلى منتجات وخصومات عالية الجودة قابلة للتطبيق على مدار العام لتعزيز علاقات المستهلكين الجيدة والطويلة، في سيناريو يزداد فيه المستهلكون نحو الشراء عبر الإنترنت، وبفضل الراحة وواجهات المتاجر على مدار الساعة طوال الأسبوع واختيار المنتجات على نطاق أوسع، أصبحت الثقة أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وقال إنه خلال 3 أعوام، من المحتمل أن تتضاعف مبيعات التجارة الإلكترونية، حيث من المتوقع أن يصل حجم سوق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط إلى 48.6 مليار دولار في عام 2022، ارتفاعاً من 26.9 مليار دولار في عام 2018، حسب تقرير «فيتش سوليوشنز». وأضاف: «مع ذلك لا يزال بعض المستهلكين غير مرتاحين لإجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت.