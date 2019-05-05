«اتصالات مصر» تستهدف 35 % من الإيرادات عبر خدمات الإنترنت 2019

المصدر: القاهرة - رويترز

قال حازم متولي الرئيس التنفيذي لاتصالات مصر إن الشركة تستهدف جمع 35% من إيراداتها هذا العام من خدمات الإنترنت ارتفاعاً من 30% في 2018.

وأضاف في مقابلة مع رويترز أنه يستهدف نمواً في خانة العشرات في إيرادات الشركة التابعة لمجموعة اتصالات الإماراتية في 2019.

وزادت إيرادات الشركة 16% في 2018 إلى نحو 13.6 مليار جنيه (794.4 مليون دولار).

وأضاف: وزعنا على مساهمي الشركة 900 مليون جنيه من الأرباح في 2018 ونتوقع توزيعات أيضاً في هذا العام إذا لم يحدث أي تأثير في سعر الصرف يؤثر علينا.

وقفز صافي ربح الوحدة المصرية نحو 40% في 2018 إلى 1.16 مليار درهم (320 مليون دولار) وفقاً للقوائم المالية للشركة الأم.

وقال متولي إن معظم النمو يأتي من خدمات الإنترنت، مضيفاً أن شركتنا كانت أول مشغل رقمي متكامل منذ 3 سنوات وحالياً لدينا أكثر من مليوني مستخدم شهرياً للتطبيقات الرقمية. خدمة الجيل الرابع أحدثت طفرة في خدمات نقل البيانات في مصر.

وكانت اتصالات مصر وقعت اتفاقاً مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في أكتوبر 2016 حصلت بموجبه على ترددات إضافية حجمها 10 ميجاهرتز لرخصة الجيل الرابع.

ودفعت اتصالات مصر 535.5 مليون دولار لتراخيص الجيل الرابع و11.262 مليون دولار لرخصة الهاتف الثابت الافتراضي.

وقال متولي إن الترددات التي حصلت اتصالات مصر عليها لخدمات الجيل الرابع «كافية»، وفي الوقت الحالي لا نحتاج ترددات جديدة بشكل فوري، ولكن قد نحتاج في المستقبل، مضيفاً أن جميع أرقام الشركة في 2018 كانت إيجابية وبها نمو، وهذا دليل أن السوق تسير بخطى ثابتة وأنه ليس هناك حروب أسعار بل تطور كبير في الخدمة وسرعات الإنترنت.

وأضاف متولي أن اتصالات تعمل على ضخ استثمارات بنحو 4.5 مليارات جنيه هذا العام في مصر منها أكثر من 3 مليارات جنيه لتحديث الشبكة.

وبلغت استثمارات اتصالات مصر في 2018 نحو 4.5 مليارات جنيه أيضاً.

وقال متولي إن اتصالات مصر تقدم خدمة الهاتف الثابت افتراضياً لكنها «مازالت في المراحل التجريبية. فعّلنا مئات الخطوط تجريبياً. خلال أقل من عامين ستكون الخدمة مفعلة بجانب الحملات الإعلانية الخاصة بها».

وأضاف أن جميع شركات المحمول في مصر تأثرت سلباً بقرار فرض رسوم بنحو 50 جنيهاً على كل خط هاتف محمول وأن عدد عملاء الشركة تأثر بشكل كبير بسبب رسم التنمية وأيضاً مبيعات الخطوط. التأثير كان على جميع شركات المحمول.

ويبلغ عدد العملاء في اتصالات مصر نحو 27 مليون عميل الآن من نحو 31 مليون عميل في نهاية 2018.