«تنظيم الاتصالات» تحجب 267 موقعاً إلكترونياً مخالفاً خلال الربع الأول

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

كشفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالدولة عن قيامها بحجب 267 موقعاً إلكترونياً مخالفاً تضم مواد تقع ضمن الفئات المحظورة خلال الربع الأول من 2019.

وقالت هيئة الاتصالات في إفادة خاصة لـ «البيان الاقتصادي»، إن مواقع النصب والاحتيال والتصيّد الإلكتروني احتلت النسبة الأكبر من عمليات الحجب خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة تصل إلى 43.8% أو ما يعادل 117 موقعاً من إجمالي المواقع المحظور زيارتها بالدولة، تلاها مواقع الإباحية والتعري والرذيلة بنسبة 43.1% أو ما يوازي 115 موقعاً.

وبحسب الهيئة جاءت المواقع التي تنتهك حقول الملكية الفكرية في المركز الثالث بنسبة 9.7% أو ما يعادل 26 موقعاً تلاها مواقع الإساءة إلى الدولة والإخلال بالنظام العام بنحو موقعين ثم مواقع تخطي نظام الحجب والدخول إلى المحتوى المحظور بنحو موقعين، موضحةً أن المواقع المحجوبة خلال الربع الأول شملت أيضاً موقعين للأنشطة المخالفة للقانون إضافة إلى موقعين لخدمات الاتصالات غير المشروعة إلى جانب موقع واحد يدعو للتمييز والعنصرية وازدراء الأديان.

قائمة معتمدة

وأوضحت أن عمليات الحجب تتم بناء على بلاغات مقدمة من جمهور العملاء، إلى جانب الجهود الشخصية للشركات المرخص لها بتقديم خدمات الاتصالات والإنترنت في الدولة، مؤكدة أنها تتبع سياسة واضحة فيما يتعلق بالوصول إلى شبكة الإنترنت، والتي تتضمن قائمة معتمدة من فئات المحتوى المحظور.

ويتم تطبيق هذه السياسة من قبل كل من المرخص لهم «اتصالات» و«دو»، حيث يتم منع الوصول إلى المواقع والصفحات التي تحتوي على المواد التي تقع ضمن هذه الفئات المحظورة باستخدام أنظمة «الفلترة» لتصنيف مثل هذه المواقع أوتوماتيكياً واتخاذ إجراءات الحجب كما يلزم.

وطالبت أصحاب المواقع الإلكترونية التي تقدم خدماتها في المنطقة والدولة أن تكون على دراية بالاختلافات في الآداب العامة.