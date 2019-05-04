«أديا» يشتري 2.5% في «تن انترتينمنت»

المصدر: دبي - البيان

اشترى جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» 2.5% من الأسهم المستحقة في شركة «تن انترتينمنت» البريطانية للأنشطة الترفيهية، وفقاً لما نشرته أمس، وكالة «بلومبيرغ» للأنباء.

وأفادت الوكالة بأن «أديا» يمتلك حالياً 1.62 مليون سهم في «تن انترتينمنت»، بحسب البيانات الواردة في سجل الأسهم العامة التابعة للشركة البريطانية، والمنشور في بورصة لندن بتاريخ 18 أبريل الماضي.

وأضافت «بلومبيرغ» بأن القيمة السوقية الحالية لهذه الأسهم التي في حيازة «أديا» تبلغ 3.72 ملايين جنيه استرليني «4.89 ملايين دولار»

وذكرت «بلومبيرغ» أيضاً أن أسهم «تن انترتينمنت» تتداول حالياً بسعر 230 بنساً للسهم، بارتفاع نسبته 0.9 % عن سعرها في مطلع العام الجاري.