«فوربس»: دبي تزخر بخيارات متنوعة من الطعام الصحي

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكرت مجلة «فوربس» الأمريكية أن دبي تزخر بخيارات عديدة من الطعام الصحي تتمثل في أطنان من الأطعمة والوجبات الصحية التي تقدمها المطاعم المنتشرة في كل أنحاء الإمارة.

ونشرت المجلة أمس، مقالاً عن خيارات الطعام الصحي التي توفرها دبي، موضحاً أن هذه الخيارات تتنوع لتشمل بدءاً من العصائر الطازجة وحتى اللحوم المشوية التي تقدم لرواد الخيام في رحلات السفاري.

وأوصى المقال بزيارة 6 مطاعم بعينها وتجربتها باعتبارها تقدم أطيب الطعام الصحي في دبي، وفقاً لرأي كاتبة المقال. وفي سياق متصل، أكد موقع «جينغ ترافيل» الشبكي الصيني أن دبي واحدة من أكثر الوجهات شعبية لدى السائحين الصينيين. وذكر الموقع أن دبي تستقطب حوالي 800 ألف سائح صيني سنوياً.