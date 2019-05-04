مراكز دبي التجارية تُسعد زوّارها بعروض وتنزيلات مغرية

المصدر: دبي - البيان

اكتظت مراكز التسوق في دبي بأعداد غفيرة من المتسوقين أمس الجمعة في ثاني أيام فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، حيث تقاطر الزوار منذ ساعات الصباح الأولى للاستفادة من هذه الحزمة الكبيرة من التنزيلات والعروض الواسعة والمتنوعة والمغرية.

وسجلت العديد من المتاجر مبيعات قياسية على منتجاتها، وأفاد مديرو عدد من المحال بأن الزوار بدأوا بالتوافد مبكراً لتفادي الازدحام خلال اليوم بهدف اختيار منتجاتهم المفضلة قبل نفاد الكميات المطروحة.

فيما حرصت إدارة مراكز التسوق في دبي على إدارة حشود الزوار الكبيرة، فضلاً عن تنظيم دخول السيارات إلى المواقف لتسهيل حركة السير.

وطرحت أكثر من 400 علامة تجارية في 1500 متجر تخفيضات وعروضاً لغاية 90% خلال فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» والتي تنظمها «مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة» خلال الفترة ما بين 2 و4 مايو.

ويقدّم «راك بنك» الفرصة لعملائه من حاملي بطاقات الائتمان الشخصي وبطاقات الخصم المباشر من «ماستر كارد» للفوز بجوائز نقدية من خلال عرض الاسترجاع النقدي لقيمة المشتريات.

وأعلن «دبي مول» عن عروض موسعة في أكثر من 1350 من المتاجر والمطاعم والمقاهي المنتشرة بين أروقته، والتي تتضمن وجهات جديدة وحصرية، حيث استقبل الزوار خلال فترة التخفيضات الكبرى حتى الساعة 1 بعد منتصف الليل، في حين تبقى المطاعم والمقاهي مفتوحة حتى الساعة 2 بعد منتصف الليل.

ولتوفير أكبر قدر من التسهيلات للزوار، تعاون «دبي مول» مع «كريم» لتقديم خدمة النقل المجانية خلال هذه الفترة. ويمكن الحصول على الرمز الخاص بهذا العرض ببساطة عبر تطبيق «دبي مول».

كما يوفر دبي مول تجربة تسوق أكثر متعة وسلاسة مع خدمة التوصيل من «دبي مول»، والتي تسري على الزوار الذين ينفقون أكثر من 500 درهم، ليستفيدوا من خدمة التوصيل المجاني إلى منازلهم أو فنادقهم.

فيما يستفيد زوار «مول الإمارات» و«سيتي سنتر ديرة» و«سيتي سنتر مردف» من خصومات متميزة تصل إلى 90% لدى أكثر من 200 متجر وعلامة تجارية مشاركة في الحملة بما في ذلك متاجر الإلكترونيات والأزياء والمجوهرات والأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل.