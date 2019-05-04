«إيكونومست»: الإمارات تسعى لاستقطاب المزيد من أصحاب المهارات

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكرت صحيفة «ايكونومست» البريطانية أن التعديلات الأخيرة التي أعلنت عنها الإمارات العام الماضي ودخلت حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري، بشأن القواعد المتعلقة بإقامة الأجانب وعائلاتهم على أرض الدولة، تهدف من خلالها إلى استقطاب المزيد من الوافدين من أصحاب المهارات والمواهب والقدرات الفنية العالية، بهدف إنعاش السوق المحلية ورفع الاستهلاك والطلب على قطاعي العقارات والتجزئة فضلاً عن تعزيز القدرات الفنية في مختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة.

وأصدرت وحدة «ايكونومست انتيليجانس» التابعة للصحيفة تقريراً أمس عن التعديلات الجديدة بعنوان «اقتصاد الإمارات: التحول صوب الوافدين».

وأوضح التقرير أن التعديلات تأتي في إطار جهود عديدة تبذلها الإمارات لتعزيز مستوى التنافسية لديها بشكل عام، وخاصة أن الوافدين يمثلون نحو 90% من إجمالي السكان بالدولة.