المصدر: دبي - سيد صالح

وصف موقع «يوزين - ديجيتال» الشبكي الفرنسي دبي بأنها المدينة التي كل شيء فيها ممكن وأنها تحقق طموح المنطقة في التحول صوب المستقبل موضحاً ان الذكاء الاصطناعي يعد الذهب الأسود الجديد في الإمارات.

ونشر الموقع المتخصص في شؤون التقنيات الرقمية الحديثة حول العالم تقريراً أمس عن الاهتمام المتزايد بالذكاء الاصطناعي في الإمارات، وفي دبي تحديداً.

جاء التقرير تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي، الذهب الأسود الجديد في الإمارات»، ورصد مراحل اهتمام الإمارات بالتقنيات الحديثة، وبصفة خاصة الذكاء الاصطناعي.

وأكد التقرير أن الإمارات تخوض الآن مرحلة تحول شديدة الأهمية في اقتصادها، حيث تتحول من اقتصاد نفطي إلى اقتصاد تقني.

وأوضح التقرير أن الإمارات تنتهج رؤية تتمثل في الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والتي تهدف إلى أن تصبح الإمارات واحدة من الدول الرائدة عالمياً في تطبيق الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031، كما تهدف أيضاً إلى استغلال هذه التقنية اقتصادياً من خلال توظيفها في توليد موارد تبلغ قيمتها 100 مليار دولار على الأقل.

وأضاف التقرير أن الإمارات تحرص على استقطاب أفضل المواهب وأنبغ العقول في التقنيات الحديثة للعمل في النظام البيئي التقني فائق الحداثة الذي تعتزم دبي إنشاءه في أروقتها الحكومية لضمان تزويد المتعاملين بخدمات حكومية مدعومة بأحدث التقنيات.