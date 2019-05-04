فتح باب الترشيحات لجوائز «ماريتايم ستاندرد 2019»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «ماريتايم ستاندرد» عن فتح باب الترشيحات للفوز بجوائز «ماريتايم ستاندرد 2019»، والتي ستُعقد 21 أكتوبر في فندق «أطلنتس» بجزيرة النخلة في دبي.

وتكرّم الفعاليّة وتحتفي بأصحاب الإنجازات ضمن قطاع الشحن والقطاع البحري خلال حفل متميّز ورفيع يحضره صنّاع القرار الرئيسيّين من كافة أنحاء الشرق الأوسط وشبه القارّة الهنديّة.

وتقوم «ماريتايم ستاندرد» بتنظيم النسخة السادسة من هذه الجوائز للاحتفاء بالنجاح والجودة والابتكار ضمن القطاع البحري في المنطقة. ومن المتوقع أن يشهد الحفل تقديم حوالي 29 جائزة ضمن فئات مختلفة، على أن تقوم لجنة بارزة من الحكام المستقلين باختيار الفائزين بغالبية هذه الجوائز.

يُشار إلى أنّ الدعوات قد وُجهت لاستقبال الترشيحات من الشركات الناشطة في مجال الشحن والمرافئ وقطاعات أخرى من السوق البحريّة في الشرق الأوسط وشبه القارّة الهنديّة. وفي هذا السياق، قال كلايف وودبريدج، محرّر «ماريتايم ستاندرد» ورئيس لجنة التحكيم: «نتوقّع رقماً قياسيّاً آخر من المشاركات. وإذا كنّا سنأخذ العام الماضي كمؤشر، فسيكون من الصعب كثيراً التفريق بينهما. إذ تشهد المنطقة تحقيق مستويات قياسية من الجودة والابتكار، ويبدو ذلك جليّاً في المنافسة الكبيرة على كافة هذه الجوائز».

وتضمّ لجنة تحكيم جوائز «ماريتايم ستاندرد» عدداً من التنفيذيّين البارزين، والذين يُعتبرون خبراء مشهورين في مجالاتهم ويتمتعون بخبرة أعوام طويلة في مختلف نواحي القطاع البحري.