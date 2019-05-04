«سوفت بنك» تخطط لطرح أولي لصندوق رؤية

المصدر: نيويورك - رويترز

كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» أمس، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن مجموعة «سوفت بنك» تدرس طرحاً عاماً أولياً لصندوق رؤية البالغ حجمه 100 مليار دولار والذي يقتنص عادة حصصاً كبيرةً في شركات التكنولوجيا سريعة النمو.

وأسس الصندوق في 2017 وأصبح أحد الممولين الرئيسين لشركات التكنولوجيا في أنحاء العالم. وبحسب التقرير، تجري «سوفت بنك» مفاوضات أيضاً مع سلطنة عُمان للاستثمار في صندوق رؤية الذي جمع معظم تمويله حتى الآن من السعودية وأبوظبي.

ولم يتسنَّ حتى الآن الاتصال بالمسؤولين في سلطنة عُمان للتعقيب، كما لم ترد المجموعة اليابانية حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق. وأبلغ أحد المصادر «وول ستريت جورنال» أن «سوفت بنك» تسعى لجمع تمويل جديد من أجل «صفقات غير رسمية» تفاوض عليها الرئيس التنفيذي ماسايوشي سون في الصين.

وكانت تقارير نقلت عن مسؤولين كبار في الشركة قولهم خلال مؤتمر في لوس أنجلوس هذا الأسبوع إن الصندوق يخطط أيضاً لمضاعفة عدد موظفيه على مدى الثمانية عشر شهراً المقبلة لمواكبة وتيرة إبرام الصفقات من جانب «سوفت بنك». وسبق أن أعلنت الشركة أنها تخطط لإقامة صندوق استثمار ثانٍ، وهي تجري بحسب تقرير «وول ستريت جورنال» محادثات مع البنوك لمساعدتها على جمع جانب من التمويل.