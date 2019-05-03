مراكز دبي التجارية تحتشد بالمتسوقين

المصدر: دبي - البيان

سجلت المراكز التجارية في دبي أمس إقبالاً كثيفاً من حشود الزوار والمتسوقين لاقتناص أفضل العروض والتزيلات مع انطلاق فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» في يومها الأول، والتي تقدّم تخفيضات مذهلة تصل لغاية 90% على أكثر من 400 علامة تجارية في حوالي 1500 متجر وتستمر حتى الغد.

وقد بدأ المتسوقون بالتقاطر إلى مراكز التسوق منذ صباح أمس للاستفادة من التخفيضات على مجموعة واسعة من المنتجات والعلامات التجارية.

دبي مول

ويمنح «دبي مول» زوّاره الفرصة للتوفير خلال فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، حيث يقدّم المركز بالتعاون مع كريم رحلة مجانية إلى المول. ويمكن للمتسوّقين الحصول على الرمز الترويجي من خلال تطبيق دبي مول واستخدامه للحصول على الرحلة المجانية خلال فترة الفعالية.

وسيفتح دبي مول أبوابه حتى الساعة 1 صباحاً خلال نهاية هذا الأسبوع، فيما تستقبل المطاعم والمقاهي الزوّار حتى الساعة 2 صباحاً. من جانبها، أعلنت شركة «ماجد الفطيم»، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عن مشاركة مركز التسوق التابعة لها في فعاليات التخفيضات الكبرى.

وسيستمتع زوار «مول الإمارات» و«سيتي سنتر ديرة» و«سيتي سنتر مردف» بخصومات مميزة تصل إلى 90% لدى أكثر من 200 متجر وعلامة تجارية مشاركة في الحملة بما في ذلك متاجر الإلكترونيات والأزياء والمجوهرات والأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل.

ويقدّم دبي فستيفال سيتي مول المزيد من المكافآت للمتسوّقين عند استخدام بطاقات الهدايا من المركز، حيث يمنح متسوّقيه استرداداً نقدياً يبلغ 25% من المبالغ التي يتم إنفاقها، بحيث يحصل كل شخص ينفق 1000 درهم أو أكثر على مبلغ 250 درهماً كحد أقصى لإنفاقه في متاجر المركز.

سيتي ووك

وتشارك العديد من المتاجر في وجهة «سيتي ووك» بأيام التخفيضات الكبرى، حيث سيتم تقديم حسم بنسبة 30% على عدد من التصاميم المختارة من أزياء «ويكيند ماكس مارا» كما يمكنك اغتنام حسم يصل إلى 70% على تشكيلة «أتوس لومبارديني»، بالإضافة إلى خصم بنسبة 50% على أحد تشكيلات متجر «كافالي كلاس» بالإضافة إلى متجر «7 فور أول مانكايند.

كما يقدم متجر «كاردوتشي ميلانو» خصومات على أحدث تشكيلات البدلات الرسمية بنسب تصل إلى 50% على الفاتورة الإجمالية.

كما تتيح سيتي ووك الفرصة متاحة أمام السيدات لاقتناء حقائب يد جديدة مناسبة للسفر من تشكيلة «لو بي إتش في ماريه» مع حسم يصل إلى 80%، أو استكشاف متجر «شانتال باريس» بحسومات تتراوح بين 30% إلى 50% على السعر الأصلي لمجموعات مختارة.

كما يمكن للسيدات أيضاً شراء عطورهن المفضلة من متجر «إم. ميكاليف» الذي يقدم لعملائه عطراً مجانياً عند إنفاق 1000 درهم أو أكثر في المتجر. ويقدم متجر العطورات البريطاني «بينهاليغونز» حسومات بقيمة 25% على جميع العطورات، ويمكن للرجال التوجه إلى متجر «ذا آرت أوف شيفينج» للحصول على حسم بنسبة 30% على منتجات وخدمات محددة.

بالإضافة إلى اختيار بعض من القبعات الرياضية والإكسسوارات من «جي بي ستور» مع حسم يتراوح بين 30% إلى 50% على منتجات مختارة. كم يقدم «كافيه بزة» حسماً يصل إلى 50% على مجموعة من الشطائر.

ذا أوتلت فيليدج

كما تشارك «ذا أوتلت فيليدج»، وجهة التسوق والترفيه الداخلية الرائدة من مِراس في أيام التخفيضات الكبرى، حيث تعرض أكثر من 60 من المتاجر الراقية أحدث تشكيلات منتجاتها أمام الزوار مع أسعار وحسومات لا تقاوم.

وتقدم أكثر من 28 من المتاجر الراقية خصماً حتى 90% على قطع مختارة. في حين ستوفر باقي متاجر «ذا أوتلت فيليدج»عروضاً إضافية خاصة وخصومات على الأسعار المخفضة مسبقاً ويعد هذا المهرجان فرصة مثالية للمتسوقين للاستفادة من التخفيضات على منتجات موسم الربيع والصيف.

وتشمل قائمة المتاجر المشاركة كلاً من «لانفين روديو درايف» و«أرماني أوتلت» و«ذا ديل» و«غاليري لافايت» و«ميسوني» و«ساكور وان» و«برايسليس» و«ماماز أند باباز»، بالإضافة للمزيد من المتاجر.

جوائز

يقدّم «بنك رأس الخيمة الوطني» الفرصة للمتسوقين الذين يستخدمون بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر ماستركارد من البنك خلال أيام التخفيضات، حيث سيدخل أي شخص ينفق 250 درهماً أو أكثر في السحب الذي سيشهد اختيار 10 فائزين يومياً، وسيحصل كل فائز على استرداد نفقاته بقيمة 1000 درهم ليكون مجموع الجوائز عند انتهاء فترة التخفيضات الكبرى 30 ألف درهم.