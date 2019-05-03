جناح «طيران الإمارات» يستقطب 14 ألف زائر

المصدر: دبي - البيان

استقطب جناح «طيران الإمارات» أكثر من 14 ألف زائر جاؤوا للاطلاع على منتجات وخدمات الناقلة. وعرضت «طيران الإمارات» جناح الدرجة الأولى على طائرة «بوينج 777-300ER» المغلق بالكامل والمجهز بأبواب تمتد من أرضية الطائرة وحتى السقف. وتبلغ مساحة كل جناح 40 قدماً مربعة، وقد استوحي من «مرسيدس بنز».

كما عرضت مقصورة درجة رجال الأعمال التي استوحي تصميم مقاعدها من التصميم الداخلي للسيارات الرياضية الحديثة، مع مساند رأس مصممة هندسياً للتكيف حسب الاختيار الشخصي، ووحدة لاسلكية تعمل باللمس للتحكم بوضعيات الجلوس وخيارات الإضاءة الشخصية وثلاجة شخصية.

ووفرت الناقلة للزوار فرصة الاطلاع على الصالون الجوي على طائرة الإيرباص A380 الذي يستوعب 26 شخصاً على ارتفاع 40 ألف قدم، وحمّام الشاور سبا، الذي تنفرد بتوفيره، ومقاعد الدرجة السياحية.

ويعد معرض سوق السفر العربي، الذي أقيم خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 1 مايو، أكبر وأعرق حدث متخصص في صناعة السياحة والسفر على مستوى المنطقة. وشهد جناح «طيران الإمارات» خلال المعرض أكثر من 124 اجتماعاً مع شركاء الصناعة ومزودي الخدمات، كما وقعت الناقلة مذكرتي تفاهم مع شركاء استراتيجيين لتعزيز حركة السياحة عبر عدد من الوجهات ضمن شبكة خطوطها.

من جانب آخر أعلنت «طيران الإمارات» عن إبرام اتفاقية رمز مشترك مع الناقلة البرازيلية «لاتام إيرلاينز»، توفر مرونة وسهولة لعملاء الناقلتين المسافرين من وإلى البرازيل، ومواصلة رحلاتهم بسهولة مع فترات انتظار قصيرة.

ويستمتع ركاب «طيران الإمارات» بمواصلة سفرهم بسهولة وسرعة إلى 17 مدينة تغطيها اتفافية الرمز المشترك، كما سيتمكن الركاب من هذه المدن مواصلة سفرهم عبر ساو باولو أو ريو دي جانيرو بسهولة على رحلات «طيران الإمارات» إلى أكثر من 150 وجهة عالمية.

ورحب عدنان كاظم، نائب رئيس أول «طيران الإمارات» لدائرة التخطيط وتعظيم العائدات والسياسات الجوية، بهذه الشراكة مع لاتام إيرلاينز البرازيلية التي توفر لعملائنا مزيداً من المرونة والسهولة لمواصلة سفرهم إلى مختلف مدن البرازيل.

وقال: «نحن نبذل جهودنا ونستثمر باستمرار لتوفير مزيد من الفوائد لعملائنا. ومع منتجاتنا وخدماتنا المتفوقة، فإننا نتطلع إلى مواصلة دعم الحركة السياحية في البرازيل وتوفير مزيد من الفرص التجارية».

من جانبه، قال سوليداد بيريوس، مدير التحالفات الاستراتيجية في مجموعة لاتام: «سوف يتمكن عملاء طيران الإمارات بموجب هذه الشراكة من السفر عبر ساو باولو وريو دي جانيرو إلى مختلف محطات شبكة خطوطنا الواسعة في البرازيل، ونحن نتطلع إلى الترحيب بهم على رحلاتنا وتقديم خدماتنا ومنتجاتنا لهم».

وتنقل طيران الإمارات ركابها إلى أكثر من 150 وجهة في 85 دولة عبر القارات الست. ويستمتع الركاب في جميع الدرجات بنظام المعلومات والاتصالات والترفيه الجوي الحائز جوائز عالمية.