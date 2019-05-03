«دبي للسياحة» تطلق بطاقة لمسافري رحلات التوقف

المصدر: دبي - البيان

أطلقت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) «بطاقة دبي لمسافري رحلات التوقف»، والتي تستهدف تلك الشريحة المهمّة من المسافرين ممن يرغبون بخوض تجارب مميّزة وقضاء عطلة سريعة في المدينة. وتسمح البطاقة الجديدة لحاملها الاستمتاع بالعديد من الخيارات المميّزة والمقوّمات السياحية التي تتضمّنها الإمارة.

بالإضافة إلى حصوله على عروض رائعة عبر اختيار 2 أو 3 أو 4 وجهات ومعالم سياحية في دبي لزيارتها وتجربتها بأسعار منافسة خلال 36 ساعة، ما يجعله يستمتع بعدّة تجارب خلال فترة إقامته القصيرة.

وجهة رائجة

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «تتعزّز سمعة دبي العالمية كوجهة سياحية رائدة للترفيه والأعمال، مع مواصلة كافة الأطراف المعنية بالاستثمار والابتكار في مختلف المقوّمات السياحية التي تتمتّع بها الإمارة. كما تعتبر جاذبية المدينة وقدرتها على توسيع خياراتها وعروضها بما يلبّي مختلف متطلّبات الزوّار من بين أهم العوامل التي تحفّز المسافرين على زيارة دبي سواء لأول مرّة أو لعدّة مرّات.

وفي ظل تنامي طلب الزوّار على توفير تجارب سياحية ذات طابع شخصي تتماشى مع تطلعاتهم وأذواقهم، فإننا ملتزمون بالعمل مع شركائنا في القطاع لتوفير برامج وتجارب سياحية مميّزة يمكن الاستمتاع بها خلال العطلات القصيرة. ويأتي إطلاق (بطاقة دبي لمسافري رحلات التوقف) ضمن جهودنا لتحقيق ما نطمح إليه، وذلك في الوقت الذي يعمل فيه كافة الشركاء من القطاعين العام والخاص معاً لاستكشاف الفرص الجديدة التي تلبّي تطلّعات زوّار دبي».

وسوف تتيح «بطاقة دبي لمسافري رحلات التوقف» لحامليها توفير حوالي 60% من القيمة الحقيقية للتذاكر الخاصة بالمعالم التي يرغبون بزيارتها، وتمكّنهم من الاستمتاع بالعديد من التجارب المشوقة ومن بينها: الصعود إلى قمة البرج، برج خليفة، ومشاهدة عروض نافورة دبي والاستمتاع بجولة في البحيرة، إلى جانب القيام بجولة سياحية في دبي بالحافلة من سيتي سايت سيينغ هوب أون هوب أوف، وأيضاً رحلة بحرية مع العشاء (مارينا داو كروز)، وزيارة دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية، وكذلك برواز دبي.

خيارات متنوعة

من جهته، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «تقدم بطاقة دبي لمسافري رحلات التوقف لزوار المدينة فرصة للاستمتاع بالكثير من الخيارات والوجهات السياحية وبأسعار معقولة تناسب مختلف الميزانيات سواء للعائلات أو حتى للأفراد.

ويعتبر تشجيع المسافرين على تجربة ما تتمتع به دبي من مقومات سياحية متنوعة في مدة زمنية قصيرة لا تتعدى 36 ساعة أمراً مهماً لتأسيس رابط قوي بينهم وبين المدينة من جهة وكذلك تحفيزهم على زيارتها مرة أخرى لاستكشاف المزيد مما يمكن أن تقدّمه هذه المدينة المتجدّدة.

وسنواصل دعمنا لجميع شركائنا الذين ساهمت استثماراتهم الكبيرة في تطوير وجهات جذابة ومبتكرة في جميع أنحاء الإمارة، ونحن نروج لدبي باستمرار على أنها حيوية دائماً ولديها ما تقدمه للعالم أجمع».

ومن أجل منح الزوار المزيد من المرونة، تقدم «بطاقة دبي لمسافري رحلات التوقف» اختيارين لكل من الكبار والأطفال، تبدأ الأسعار من 199 درهماً للكبار، و169 درهماً للأطفال.

وبدوره قال جوست تيمر، المدير الإداري لـ«iVenture Card»: «تقدّم بطاقة دبي لمسافري رحلات التوقف لهذه الشريحة المهمّة من المسافرين فرصة فريدة للاستمتاع بمجموعة من التجارب المميّزة والمعالم السياحية في المدينة خلال فترة إقامتهم القصيرة ودون الحاجة إلى إنفاق مبالغ كبيرة.

حيث تتيح البطاقة لحاملها إمكانية دخول 6 وجهات سياحية أو القيام بجولات سياحية وبحرية مميّزة، مما سيحفّزهم على العودة مرّة أخرى لتجربة المزيد من المغامرات والتجارب التي توفّرها المدينة».