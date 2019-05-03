«سيراميك رأس الخيمة» تعتزم توسيع أعمالها في السعودية وبنغلاديش

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

قال عبدالله مسعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سيراميك رأس الخيمة»، إن الشركة تعتزم توسيع أعمالها في السعودية وبنغلاديش بعدما انتهت أخيراً من توسعاتها في الهند.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع «البيان الاقتصادي»، أن أعمال الشركة في الهند تسير على الطريق الصحيح فيما نتطلع إلى جعلها مركزاً للصادرات، كما سنقوم بتطوير استراتيجية لمواصلة مواجهة الزيادة في تكاليف الطاقة وتحسين الربحية في أوروبا والسعودية.

وذكر مسعد أن «سيراميك رأس الخيمة» لا تزال تركز على عمليات الاستحواذ الانتهازية، حيث تقوم بتحسين الإنتاج وحماية نمونا في الهند وبنغلاديش والإمارات.

وحول النتائج المالية للشركة في الربع الأول، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «سيراميك رأس الخيمة» إن الشركة حققت استقراراً في هوامش الأرباح خلال الثلاثة أشهر الماضية، فيما هبطت الأرباح الصافية بضغط تراجع المبيعات نتيجة تأخير تنفيذ الطلبات والناتج عن ارتفاع معدلات التوريد خلال هذه الفترة.

وتوقع مسعد أن تنجح الشركة في تعويض انخفاض المبيعات خلال الأرباع القادمة مع الاستمرار في الاستثمار في الكفاءات التشغيلية وزيادة هوامش الربح الإجمالية، حيث لا نزال نركز على إدارة أعمال مربحة على الرغم من ارتفاع تكاليف الطاقة، موضحاً أنه على الرغم من ارتفاع تكاليف الطاقة، تظل سيراميك رأس الخيمة فعالة من الناحية الربحية والتشغيلية.

وانخفض صافي الربح بنسبة 43.6% على أساس سنوي ليصل إلى 36.9 مليون درهم، حيث إن صافي ربح الربع الأول من العام 2018 يتضمن عائدات من بيع أصول المقاولات بقيمة 18.9 مليون درهم. وباستثناء هذه العائدات، فإن صافي الربح انخفض بنسبة 20.7% على أساس سنوي، ويرجع ذلك إلى انخفاض إيرادات البلاط في الإمارات، السعودية، الهند وبنغلاديش.

بينما كان أداء قطاع الأدوات الصحية وأدوات المائدة جيداً، مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 6.3% و15.1% على التوالي على أساس سنوي. وارتفع هامش الربح الإجمالي 100 نقطة أساس إلى 32.8%.