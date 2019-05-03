الإمارات تعتمد أحدث التقنيات لتحقيق التحوّل الرقمي والتجارة الالكترونية

المصدر: دبي - البيان

عقدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في مقرها في دبي ورشة عمل إقليمية لمنطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا حول عولمة خدمات الثقة، بالتعاون مع المعهد الأوروبي لمعايير الاتصالات وممثلين عن الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية في أفريقيا والعالم العربي وأوروبا. حيث تعتمد الإمارات أحدث التقنيات لتحقيق التحول الرقمي.

وتحت عنوان «ورشة الشرق الأوسط وأفريقيا لعولمة خدمات الثقة» ناقش المشاركون آفاق الوصول إلى فهم مشترك لخدمات الثقة بشكل عام وخدمة التوقيع الرقمي بصورة خاصة بحيث تعتمد كل منطقة التواقيع الرقمية الصادرة عن المناطق الأخرى بهدف تعزيز بيئة التجارة العالمية والتعاملات الدولية.

وأكد المهندس ماجد المسمار نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في هيئة تنظيم الاتصالات أن الورشة تشكل فرصة مثالية للعمل بروح الفريق، والخروج بتصور واضح حول مفهوم الثقة الإلكترونية بما يساهم في تطوير التحول الإلكتروني والتجارة الإلكترونية في دولنا. وبات واضحاً للجميع أن التوقيع الرقمي أصبح جزءاً لا يتجزأ من عملية التحول الرقمي والتعاملات الإلكترونية وعليه يتعين علينا الوصول إلى فهم مشترك لكيفية التعامل القانوني مع هذا الأمر وصولاً إلى تصور مستدام.