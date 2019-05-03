غرفة دبي تستعرض مزايا الإمارة التنافسية كمركز للشركات الناشئة

المصدر: دبي- البيان

شاركت دبي للمشاريع الناشئة، إحدى المبادرات المبتكرة لغرفة دبي لدعم ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة، مؤخراً، في طاولة نقاش مستديرة، بعنوان توسع الشركات الناشئة التقنية الروسية:

فرص الأسواق في الشرق الأوسط في موسكو ونظمها مركز دبي التجاري العالمي و«بروفيكس»، الشريك الرسمي لجيتكس في رابطة الدول المستقلة بحضور 32 شركة تقنية روسية ناشئة.

مزايا تنافسية

واستعرضت دبي للمشاريع الناشئة المزايا التنافسية التي توفرها إمارة دبي للمشاريع الناشئة، والخدمات التي توفرها لكل الشركات الناشئة، الراغبة باتخاذ دبي قاعدة لنشاطاتها، مسلطة الضوء على شريحة واسعة من الفرص الاستثمارية للشركات المبتكرة في دبي والمنطقة، وخصوصاً في القطاعات ذات الأولوية في الإمارات، ومنها تقنية المعلومات والخدمات الذكية والبلوك تشين والذكاء الاصطناعي، والتي تعتبر ركيزة في استراتيجية الإمارة للثورة الصناعية الرابعة.

وأشارت ناتاليا شيفا مدير ريادة الأعمال في غرفة دبي إلى خطط استقطاب الشركات التقنية المبتكرة من العالم إلى دبي، لافتةً إلى أن السوق الروسية تعتبر سوقاً متقدمة في تقنيات المستقبل.