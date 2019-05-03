186 مليون درهم أرباح «ترانسجارد» بنمو 22%

المصدر: دبي - البيان

أظهرت النتائج المالية لمجموعة ترانسجارد للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019 تحقيق نمو 22% في أرباحها لتصل إلى 186 مليون درهم.

كما ارتفعت إيرادات المجموعة 11% لتبلغ مستوى قياسياً هو 2.57 مليار درهم. وفازت بعدد قياسي من العقود فاقت قيمتها 2.8 مليار درهم بزيادة 33% مقارنة بالعام الماضي.

وقال الدكتور عبد الله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «بفضل التركيز على رفع مستوى الأرباح، اتسم عام 2018-2019 بتنامي الإيرادات على نحو مضطرد، ويعزى هذا إلى الجهود المبذولة لرفع مستوى كفاءاتنا التشغيلية ومواءمة خططنا الاستراتيجية».