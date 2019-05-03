صندوق «الواحة» يستثمر نصف رأسماله في عامه الأول

احتفل «صندوق الواحة» الذي تأسس في البحرين في 30 أبريل 2018 بذكرى تأسيسه الأولى، عبر الإعلان عن بلوغ مجموع استثماراته ما يعادل 50% من رأس ماله المقدّر بـ100 مليون دولار خلال عامه الأول.

وكشف «صندوق الواحة» أن محفظة استثماراته شملت خمسة صناديق تنشط في مجال تمويل المشاريع الرائدة والناشئة في مجال التكنولوجيا، وفي مقدمتها صندوق «بيكو كابيتال»، الذي يتخذ من الإمارات مقراً له.

والذي كان من بين أوائل المستثمرين في تطبيق النقل «كريم»، إلى جانب صندوق «ميدل إيست فنتشر بارتنرز MEVP» الذي ينشط في البحرين ودبي وبيروت والولايات المتحدة، إلى جانب «500 ستارت أبس»، وهو صندوق دولي مع وجود إقليمي في البحرين والرياض ودبي، إلى جانب «فنش كابيتال» الأوروبي المتخصص في مجال تمويل مشاريع التكنولوجيا المالية

وخلال العام الأول من عمر «صندوق الواحة»، ومنذ نجاحه في جمع رأسماله المقدّر بـ100 مليون دولار، تحوّل الصندوق إلى جزء حيوي من بيئة دعم الأعمال الرائدة في البحرين والمنطقة بشكل عام. كما أن الصندوق ساهم في خلق تجمع فاعل لصناديق رأس المال الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يدعم مدراء الصناديق المتخصصة في الاستثمار بشركات ريادة الأعمال في القطاع التكنولوجي.

وقال محمود هاشم الكوهجي، الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات، إحدى شركاء «صندوق الواحة»: «يعتبر تحقيق النمو الاقتصادي من الأهداف الرئيسة لصناديق الثروة السيادية. إن إدارة محفظتنا الاستثمارية المحلية يرتكز على دعم المشاريع الوطنية وخلق فرص العمل، ولا يمكننا أن نقوم بذلك إلا عن طريق الابتكار المتواصل وريادة الأعمال». المنامة- البيان