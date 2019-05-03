مناطق رأس الخيمة الاقتصادية تنظم إفطار عمل لعملائها

المصدر: رأس الخيمة - البيان

نظمت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) أخيراً إفطار عمل لعملائها وهو الأول من نوعه لتعزيز التعاون بين الشركات في بيئة «راكز» المحفزة للأعمال.

وأقيمت الفعالية في منتجع وسبا دبل تري هيلتون جزيرة المرجان، وشهدت اجتماع عملاء قطاع الأغذية بغيرهم من قطاع التغليف للتعرف على نشاطات بعضهم البعض والبحث في تحقيق المنافع المشتركة.

وأكد رامي جلاد المدير التنفيذي لمجموعة راكز أهمية تعزيز أواصر التواصل والتعاون بين الشركات لمساعدتها في التعرف على الكثير من الفرص وعلاقات العمل التي يمكن أن تفيدها في نمو أعمالها، لافتاً إلى أن الهدف من تنظيم هذه الفعالية هو إضافة تجربة مميزة لشركاتها التي تزيد على 14500، والتواصل مع بعضها البعض والانتفاع فيما بينها، وهذا هو ما تطمح إليه «راكز»، والتركيز على تقديم الخدمات والمنتجات، من خلال بناء جسور التواصل بين شركاتها العاملة في مختلف القطاعات والصناعات لتشجيع هذا النوع لخلق مجتمع أعمال واعد بالنمو والازدهار.

وأشار إلى أن الاجتماع شهد جلسة عصف ذهني للعملاء لإبداء آرائهم أمام فريق «راكز» وتجربتهم مع الهيئة، واستمع الفريق إلى ملاحظات العملاء لفهم متطلباتهم وما يمكن لراكز تقديمه لهم من خدمات إضافية.