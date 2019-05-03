«الثريا» توقع اتفاقية مع «إلكوم» لتحفيز نمو قطاع الملاحة البحرية أنظمة

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت شركة الثريا للاتصالات، التابعة لشركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات)، أمس توقيع اتفاقية مع «إلكوم»، إحدى أكبر الشركات المختصة بدمج أنظمة التكنولوجيا البحرية في العالم، لتوفير منتجات وخدمات «الثريا» في أهم قطاعات الأعمال العالمية.

ونجحت «إلكوم»، التي تتخذ دبي مقراً لها وتزاول أنشطتها عبر 23 مكتباً في 11 دولة، في تطوير محفظة متنوعة من التقنيات والحلول منذ تأسيسها في عام 1969. وتتميز «إلكوم» بقدراتها العالية في مجال تكامل الأنظمة مما يساهم في تعزيز خدمات أقمار «الثريا».

وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة «الثريا»: تساهم الشراكة في تعزيز التزامنا نحو تلبية متطلبات القطاعات الرئيسية، بما يشمل الملاحة البحرية، والخدمات الحكومية، والطاقة، والترفيه والتي تتطلب الآن حلولاً مبتكرة.