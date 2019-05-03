«مشاريع الموسى» تُحدّث أحد فنادقها في الشارقة

المصدر: دبي - الشارقة

أعلنت شركة «مشاريع عبد الله أحمد الموسى»، عن تحديث العلامة التجارية لأحد فنادقها من فئة أربع نجوم في الشارقة. جاء الإعلان عن ذلك، خلال معرض سوق السفر العربي، الذي أقيم في دبي خلال الفترة الممتدة من 28 أبريل ولغاية 1 مايو 2019.

يأتي تحديث العلامة التجارية للعقار، الذي أدارته سابقاً فنادق ومنتجعات «ويندهام»، تحت اسم «فندق وأجنحة رمادا الشارقة»، تماشياً مع الاستراتيجية الجديدة للشركة المالكة، الهادفة إلى تعزيز علامتها التجارية المحلية «جولدن ساندز»، التي أثبتت حضورها الناجح في السوق منذ 30 عاماً.

تم توقيع العقد الجديد الخاص بالعقار، والذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو 2019، خلال افتتاح معرض سوق السفر العربي، من قبل نايف الموسى مدير شركة «أرينكو» للعقارات، ممثلاً للشركة المالكة، ومحمد خوري، المدير العام لـ «جولدن ساندز» للشقق الفندقية.

كما حضر خالد المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، حفل التوقيع، وقال: «نحن ممتنون لشركة مشاريع عبد الله أحمد الموسى، لإيمانها بالشارقة كوجهة سياحية جذابة، ونتطلع قدماً لدعم «جولدن ساندز» خلال مشروعها الجديد».

من جهته، قال نايف الموسى: «لا شك أن قطاع الضيافة في الإمارات، يتطور باستمرار، وبالتالي، يجب علينا أن نكون مرنين، وأن نقوم بتكييف استراتيجياتنا لتلبية الاحتياجات المتنامية للسوق».