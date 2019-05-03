«تو سيزنز» تستعد لافتتاح مشاريع فندقية جديدة

المصدر: دبي - البيان

كشفت شركة «تو سيزنز لإدارة الفنادق» خلال معرض «سوق السفر العربي 2019» عن مشاريعها الجديدة التي تعكس مفاهيم جديدة للمعيشة، والاتجاهات المتزايدة والمتغيرة باستمرار نحو التخصص في منتجات الضيافة التي تلبي احتياجات مجموعة متنوعة من المسافرين، بما في ذلك، ضيوف الشركات ومجموعات الأعمال والترفيه والأسر والأطفال والنزلاء على المدى الطويل.

وتضمن «تو سيزنز» إقامة فاخرة وخدمات ممتازة وجواً ودياً فريداً من نوعه، ومن المؤكد أن إنشاء العلامة التجارية المحلية يعزز من تفاعل الضيف من خلال تقديم خدمات شخصية ومعايير الجودة للنزلاء.

ومن المقرر افتتاح «تو سيزنز» لفندق وشقق فندقية في البرشاء بدبي بحلول عام 2021، وسوف يتكون من 188 غرفة فندقية أنيقة تُناسب نمط الحياة العصرية، إضافة إلى حمام سباحة ومطعم لتناول الطعام طوال اليوم وناد صحي.

ويتميز منتجع وسبا نيو سيزنز في مدينة الداخلة المغربية المتوقع افتتاحه بحلول عام 2022 بموقعه المُطل على شاطئ البحر، ويضم 120 غرفة وجناحًا فاخرًا، بالإضافة إلى 24 فيلا تتكون من 2 و3 و4 غرف نوم، ويقدم مفهوماً جديداً من الفخامة والجاذبية.

أما فندق بوتيك نيو سيزنز الجديد، في مدينة الرباط المغربية المتوقع افتتاحه بحلول عام 2022، فيحتوي على 24 وحدة وجناحًا راقيًا وأنيقًا مع مزرعة عضوية.