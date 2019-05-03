موسم عروض أبوظبي ـــ تخفيضات الربيع حتى الغد موسم

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي تمديد موسم عروض أبوظبي ـ تخفيضات الربيع لغاية 4 مايو الجاري، حيث يستمر المتسوقون من سكان أبوظبي وزوارها في الاستفادة من العروض المذهلة والجوائز القيّمة التي تقدمها العديد من المحال التجارية في عدّة مراكز تسوق في كل من أبوظبي والعين.

ويستمر الموسم الأول لعروض أبوظبي ـ تخفيضات الربيع ـ الذي انطلق في 15 أبريل الماضي- على مدى نهاية الأسبوع بمشاركة أكثر من 300 محل تجاري في كل من مركز أبوظبي التجاري، ودلما مول، والبوادي مول، والعين مول، وياس مول، والوحدة مول، والمركز التجاري العالمي.

والخالدية مول، ومشرف مول، والراحة مول، ومركز مدينة زايد التجاري، ومزيد مول، وبراري أوتلت مول، والفوعة مول، ومركز بوابة الشرق التجاري. وسيستفيد المتسوقون من المزيد من التخفيضات التي يصل بعضها إلى 70% لدى عدة محال تجارية مشاركة.

من جهة أخرى، تقدم بعض المحال التجارية في مشرف مول تجربة تسوقية فريدة لزبائنها تمتد على مدى 24 ساعة متواصلة، وذلك من الساعة 10 صباحاً اليوم 3 مايو وحتى الساعة الـ 11 مساء.

وقال أرافيند رافي بالودي، مدير مشرف مول، إن «الـ24 ساعة من التخفيضات الضخمة ستكون تجربة مميزة تشجّع الانغماس في متعة التسوق والاستمتاع بالعروض والألعاب والأنشطة الترفيهية المناسبة لكل الأعمار». مضيفاً أن «المتسوقين سيحظون أيضاً بعروض مذهلة في المطاعم، إلى جانب فرص الفوز بجوائز قيّمة والاستمتاع بعروض ترفيهية متواصلة من الساعة الـ11 مساء ليلة 3 مايو وحتى الساعة الـثالثة صباحاً».