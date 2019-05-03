غرفة أبوظبي تختتم برنامج تأهيل وإعداد المحكّمين 2019

المصدر: أبوظبي - وام

اختتم مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري - أحد مبادرات غرفة تجارة أبوظبي ــ أعمال المرحلة الخامسة والأخيرة من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين 2019 بعنوان «المحاكمة الصورية العملية».

والتي تمثلت في تزويد المشاركين بقضية تحكيمية عملية مع مستنداتها لدراستها، وتقسيم الحضور إلى مجموعات بغرض المناقشة وتقديم الآراء وإعداد الأوراق، وهي بمثابة تطبيق عملي فعلي لكل ما تمت دراسته في المراحل السابقة.

وأقيم حفل توزيع الشهادات على الخريجين في مقر معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية في أبوظبي بحضور كل من محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، وأحمد النجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول التعاون والدكتور مجدي إبراهيم قاسم المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري.