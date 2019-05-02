«جميرا» تخطط لاستثمار مليار دولار في أوروبا

المصدر: دبي - سيد صالح

أكد جوزيه سيلفا، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جميرا» للفنادق في دبي، أن المجموعة تخطط لاستثمارات وشيكة في مدن أوروبية كبرى بمليار دولار.

وأفاد سيلفا، في تصريحات لوكالة «بلومبيرغ» للأنباء، بأن أهم المدن التي تشملها هذه الاستثمارات باريس وروما. وأضاف أن المجموعة ستعلن، في غضون الأشهر القليلة المقبلة، عن هذه الاستثمارات التي تأتي في إطار مواصلة المجموعة سياسة التوسع الدولي السريع التي تنتهجها منذ فترة.

وقال سيلفا: «لم نعلن عن استثمارات في أوروبا، إلا أننا سنكون قادرين، في غضون الأشهر القليلة المقبلة، على الإعلان عن استثمارات كبرى في أوروبا، خاصة في مدنها الرئيسة».

وأضاف سيلفا أن المجموعة ستبدأ أعمال التجديد في فندقها «جميرا كارلتون» في لندن، المقرر لها أن تستمر على مدى 6 أشهر بكلفة 100 مليون جنيه إسترليني. وذكر أن ذلك سيتيح للفندق رفع سعر الغرفة من 350 جنيهاً إسترلينياً إلى 550 جنيهاً إسترلينياً لليلة الواحدة.

وأكد أن المجموعة تأمل بافتتاح فندق لها في الولايات المتحدة، إلا أنها ما زالت تبحث عن الخيار المناسب.