ولادة وشيكة لأكبر كيان عقاري في دبي

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

كشفت مصادر مطلعة لـ«البيان» أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد ولادة ما يمكن وصفه بأكبر كيان عقاري في دبي، ليواصل مسيرة التطوير العقاري بأساليب جديدة ومبتكرة تزيد جاذبية دبي، وتضفي على هويتها المعمارية المزيد من القيم الإنسانية والاقتصادية تجسيداً لرؤية الكيان الجديد، ومفادها «نبني اليوم مدينة الغد».

ويقود الكيان الجديد كادر محترف من المواطنين الشباب الذين شاركوا أو قادوا فرق العمل في مشاريع عقارية بارزة في الإمارة خلال السنوات الماضية. وطبقاً لمصادر «البيان»، فإن الكيان الجديد يواصل في الوقت الراهن تطوير مشاريع ضخمة ستغيّر معالم دبي، لا سيما شواطئها، فضلاً عن استعداداته وجاهزيته للبدء بتنفيذ مشاريع نوعية لجهات حكومية أُعلن عنها أخيراً.

وتضم محفظة مشاريع الكيان العقاري مشاريع ضخمة منجزة من بين الأكثر شهرة في أوساط المستثمرين، تتجاوز قيمتها مليارات الدراهم، وتتنوع تلك المشروعات بين المدن المتكاملة، والمجمعات الحضرية العصرية، والوجهات السياحية الفريدة والمميزة التي أسهمت مجتمعةً في ترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً للاستثمار والسكن والعمل والسياحة والترفيه.