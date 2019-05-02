«بلومبيرغ»: 10 صفقات اندماج محتملة في المنطقة والإمارات تستأثر بنصفها

المصدر: دبي - سيد صالح

رصدت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء 10 صفقات اندماج واستحواذ محتملة في منطقة الخليج العربي، في تقرير نشرته الوكالة أمس عن الاتجاه المتزايد لصفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة.

وأفاد تقرير «بلومبيرغ» بأن الإمارات تستأثر وحدها بنصف هذا العدد من الصفقات، أي بعدد 5 صفقات، تتفاوت في مستويات إتمامها بين مجرد المباحثات المبدئية والاقتراب من الإتمام الفعلي. وسردت الوكالة هذه الصفقات الخمس، وكانت الصفقة الأولى هي صفقة الاندماج المحتمل بين «بنك أبوظبي الأول» و«مصرف أبوظبي الإسلامي»، برغم أن المسؤولين في كل من البنكين نفوا، الشهر الماضي، وجود مباحثات بشأن اندماج محتمل بين البنكين في الوقت الحالي. والصفقة الثانية استحواذ بنك «الإمارات دبي الوطني» على بنك «دينيز» التركي. وأفادت «بلومبيرغ» بأن الصفقة في انتظار اتفاق آخر أكثر ربحية لبنك «الإمارات دبي الوطني» من الاتفاق السابق، بسبب تراجع قيمة «الليرة» التركية.

فيما تمثلت الصفقة الثالثة في الاندماج الثلاثي بين بنوك «أبوظبي التجاري»، و«الاتحاد الوطني» و«مصرف الهلال»، وهو الاندماج الذي بدأ تنفيذ أولى مراحله فعلياً أول من أمس، بالإعلان عن دخول الاندماج بين بنكي «أبوظبي التجاري» و«الاتحاد الوطني» حيز التنفيذ رسمياً. وأما عن الصفقة الرابعة، فهي الاستحواذ المحتمل من جانب «بنك دبي الإسلامي»، أكبر بنك إسلامي في الإمارات، على «بنك نور»، بينما تمثلت الصفقة الخامسة في إعلان شركة «شعاع كابيتال» الاستثمارية في دبي، في مارس الماضي، أنها تدرس إمكانية اندماجها مع «مجموعة أبوظبي المالية».