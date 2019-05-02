«ديلي ميل»: دبي وجهة مثالية للسياحة العائلية

المصدر: دبي ــ البيان

وصفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية دبي بأنها وجهة مثالية للسياحة العائلية. ونشرت الصحيفة، أمس، تقريراً خاصاً عن السياحة العائلية في دبي بعنوان «الذهاب إلى دبي مع طفل.. لماذا تعد لاس فيغاس الشرق الأوسط وجهة عطلات مثالية للوالدين الذين بصحبتهم أطفال؟».

وصف التقرير دبي بأنها «لاس فيغاس الشرق الأوسط»، في إشارة إلى مدينة «لاس فيغاس» السياحية الشهيرة بولاية «نيفادا» الأمريكية. وذكر التقرير أن أهم ما يميز دبي في مجال السياحة العائلية الأمان التام الذي توفره للسياح، خاصة الذين يأتون إليها مع أطفالهم، إذ لا تواجههم فيها مشكلات على الإطلاق، ولا يخشون على أطفالهم من أي أخطار. وتطرّق تقرير «ديلي ميل» إلى مميزات دبي السياحية عموماً، فذكر أن دبي تتمتع بمشهد سياحي اشتهر بنمطه الفاخر المتمثل في مراكز التسوق العصرية، والفنادق الفخمة والمطاعم الأنيقة.