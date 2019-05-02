تثبيت تصنيف «دبي للتأمين»

المصدر: دبي - سيد صالح

ثبّتت «إيه إم بيست» الأمريكية، المتخصصة في التصنيف الائتماني، تصنيف «A-» للقدرة المالية لشركة «دبي للتأمين»، الذي يعني «ممتاز»، كما ثبّتت تصنيفها للجدارة الائتمانية للشركة على المدى الطويل عند التصنيف «a-» أيضاً، ومنحتها نظرة مستقبلية مستقرة. وأفادت «إيه إم بيست»، في تقرير أصدرته أمس، أن هذا التثبيت يعكس قوة الموازنة العامة لشركة «دبي للتأمين» التي تصنفها «إيه إم بيست» موازنةً بالغة القوة تحظى بدعم من رسملة في أعلى مستوياتها، فضلاً عن كون معدل كفاية رأس المال لدى «دبي للتأمين» مريحاً، إذ يتجاوز 50% بمستوى ثقة يبلغ 99.6%. وأضافت «إيه إم بيست» أن هذا التثبيت يعكس أيضاً قوة الأداء التشغيلي لدى «دبي للتأمين»، وتمتعها بقدرة مناسبة على معالجة المخاطر المتعلقة بالمشروعات.