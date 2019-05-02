«الاقتصاد» تشارك بأعمال الاجتماع 57 للجنة التعاون التجاري الخليجي

المصدر: مسقط - البيان

ترأس المهندس محمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وفد الدولة المشارك في أعمال الاجتماع الـ57 للجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي.

والذي تستضيفه العاصمة العمانية مسقط. ضم الوفد حميد المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشؤون التجارية، وعبد الله الشامسي الوكيل المساعد لقطاع المعالجات التجارية وجمعة الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية.

وتناول جدول أعمال الاجتماع عدداً من البنود الحيوية المتعلقة بجوانب متصلة بقانون نظام براءات الاختراع واختصاصات مكتب براءات الاختراع لدول التعاون ومبادرات رواد الأعمال والابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومستجدات منصة موحدة لتسجيل العلامات التجارية ومقترحات بشأن توحيد شهادات المنشأ وآخر بخصوص قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، فضلا عن عدد من الموضوعات المتعلقة بممارسة نشاط الوكالات التجارية والاعتمادات وغيرها.

وقال المهندس محمد الشحي إن لجنة التعاون التجاري لدول التعاون منصة مهمة لتعزيز العمل الخليجي المشترك ومناقشة الفرص والتحديات الاقتصادية ومتابعة المستجدات الإقليمية والدولية وذلك بما يحقق منفعة مشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً حرص دولة الإمارات على دعم التكامل الاقتصادي الخليجي والمساهمة بشكل فعال في إثراء أعمال اللجنة.

وأوضح أن الاجتماع شهد مناقشات مثمرة تتعلق بعدد من المواضيع الحيوية التي تخاطب وتخدم المتطلبات الراهنة لتطوير قدرات التعاون الاقتصادي على المستوى الخليجي بما يواكب التحولات التكنولوجية والتقنية ويجاري متطلبات مفهوم الاقتصاد الجديد.