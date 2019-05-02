52.6 مليون درهم أرباح شركة أبوظبي الوطنية للربع الأول

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين تحقيق نمو جيد في إجمالي الأقساط المكتتبة خلال الربع الأول من عام 2019.

كما شهدت الشركة أداءً جيداً من حيث الأرباح في ظل ظروف السوق الحالية. وارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 42.8% ليبلغ 1.74 مليار درهم، مقارنة مع 1.22 مليار درهم للفترة نفسها من العام 2018. وبلغ صافي الأرباح 52.6 مليون درهم خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019.

وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: «حققت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين نمواً ملحوظاً في إجمالي الأقساط المكتتبة خلال الربع الأول من عام 2019، ما يضع الشركة في مكانة جيدة لتحقيق المزيد من النمو خلال العام. وقد تأثر صافي الربح بأداء الأعمال في التأمينات الشخصية.

ومع انتقالنا إلى الربع الثاني، ستواصل الشركة الاستفادة من خبراتها ومزاياها التنافسية لزيادة الأرباح وتعزيز مكانتها كونها إحدى شركات التأمين الرائدة في المنطقة في مجال توفير حلول التأمين المبتكرة لعملائها من الأفراد والمؤسسات، وتحقيق القيمة المستدامة للمساهمين وحملة الوثائق على حد سواء، مع العمل في الوقت ذاته على تعزيز مستوى رضا العملاء». أبوظبي - البيان