«بيت.كوم»: سوق العمل في الإمارات الأكثر جاذبية إقليمياً

المصدر: دبي ــ بشار باغ

أكد ربيع عطايا، الرئيس التنفيذي لموقع التوظيف «بيت.كوم» أن الإمارات تتصدر المرتبة الأولى في الوجهات المفضلة من قبل الباحثين عن عمل في المنطقة، ما يعكس تفوق جاذبية سوق العمل في الدولة على المستوى الإقليمي.

وأوضح عطايا أن أن موقع بيت.كوم يستقبل 15 ألف سيرة ذاتية جديدة يومياً، ما يضيف نصف مليون سيرة ذاتية شهرياً و6 ملايين سيرة ذاتية سنوياً إلى قاعدة بيانات الموقع، مشيراً إلى أن النسبة الأكبر من الباحثين عن عمل يختارون الإمارات وجهة أولى للعيش والحياة.

وفي تصريحات صحفية على هامش فعالية نظمها بيت.كوم أمس في دبي لبحث أحدث التحديات والاتجاهات والتقنيات في عالم التوظيف وإدارة الكفاءات، أشاد عطايا بالقرارات التي أصدرتها مؤخراً حكومة الإمارات حول تأشيرات الإقامة للموهوبين والمتفوقين وأصحاب الكفاءات العلمية بالإضافة إلى تسهيلات الإقامة للباحثين عن عمل والخريجين، مؤكداً أن هذه الإجراءات تزيد من جاذبية الدولة وجهة مفضلة للحياة والعمل.

ولفت إلى تزايد الطلب على المتخصصين في قطاع تقنية المعلومات بمختلف مجالاته في ظل نمو الاعتماد على الرقمنة لتعزيز الأداء لدى مختلف المؤسسات والشركات.

وأشار إلى أن الوظائف المحصنة ضد الاندثار تتمثل في قطاعات التقنية وتلك المرتبطة بالفنون والآداب الإنسانية التي تعتمد على الخيال والابتكار، مشيراً إلى أن الوظائف المهددة بالاختفاء تتجسد بشكل رئيسي في الأعمال الروتينية المعتمدة على الإجراءات المتكررة نظراً لسهولة استبدالها بالبرمجيات الرقمية.

وحول التخصصات الجامعية الأكثر مواكبة لمتطلبات سوق العمل حالياً ومستقبلاً، أوضح أنها تتمثل بشكل رئيسي في علوم الكمبيوتر وعلوم الإحصاء والبيانات وهي قطاعات يجب التركيز عليها من قبل الجامعات والمؤسسات التعليمية، إلى جانب الفنون والتخصصات الإبداعية.

وفي ما يتعلق بأبرز المهارات التي تبحث عنها الشركات لدى المرشحين للتوظيف، أشار إلى أن أبرزها القدرة والرغبة على التعلم المستمر، مؤكداً أن الخريجين الجدد يجب أن ينظروا إلى الشهادة الدراسية على أنه خطوة أولى في مسيرة تعلم متواصل على امتداد الحياة المهنية، داعياً إلى ضرورة أن يبحث المرء بشكل دائم عن فرص لتطوير مهاراته ومواكبة إحدى التقنيات والتوجهات في مختلف القطاعات. كما دعا الطلاب الجامعيين إلى التركيز على اكتساب خبرات عملية خلال مرحلة الدراسة من خلال التدريب الصيفي في الشركات.

وتخلّلت الفعالية حلقة نقاش شارك فيها عدد من الخبراء من بينهم روهيت مانوشا، رئيس قسم الموارد البشرية في شركة العوجان كوكاكولا، ونوال البلوشي، خبيرة الموارد البشرية في هيئة الصحة بدبي، وعلي سيناي، مدير الموارد البشرية في شركة كريم، وغيرهم.