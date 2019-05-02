4 % نمو أرباح أرامكس الربعية إلى 108 ملايين درهم

المصدر: دبي - البيان

أعلنت أرامكس، المزوّد لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة، نمو صافي الأرباح بنسبة 4% خلال الربع الأول من 2019، ليصل إلى 108 ملايين درهم مقارنة مع 103 ملايين في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتأثر صافي الربح بشكلٍ سلبي، بحيث تراجع بمقدار 10.6 ملايين نتيجة تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (16) وتقلبات أسعار صرف بعض العملات، ولكن إعادة الهيكلة الاستراتيجية لعمليات أرامكس المحلية في الهند لعبت دوراً إيجابياً في إضافة 6.7 ملايين إلى صافي الدخل. ولولا هذه التأثيرات لكان صافي أرباح الشركة ارتفع بنسبة 8%.

وارتفعت إيرادات أرامكس خلال الربع الأول من 2019 بنسبة 4%، لتصل إلى 1,234 مليون درهم، مقارنة مع 1,190 مليوناً خلال الفترة نفسها من عام 2018.

وكان النمو في الإيرادات قد تأثر سلباً بتقلبات أسعار صرف بعض العملات، وبالأخص الدينار الليبي والراند الجنوب أفريقي والدولار الأسترالي، بالإضافة إلى إعادة الهيكلة الاستراتيجية لعمليات أرامكس المحلية في الهند، الأمر الذي لولاه لكانت الإيرادات سجّلت ارتفاعاً بنسبة 8%.