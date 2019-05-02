2.6 مليار مساهمة العين للمؤتمرات في اقتصاد أبوظبي

المصدر: العين ــ داوود محمد

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) أمس، أن قيمة المساهمة الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لمركز العين للمؤتمرات على اقتصاد إمارة أبوظبي، بلغ 2.6 مليار درهم في الفترة بين 2014 ولغاية نهاية 2018، حيث استقبل المركز ما يزيد على 2.74 مليون زائر من جميع أنحاء العالم، كما استضافت مرافقه ما يزيد على 189 فعالية مختلفة.

جاء ذلك على هامش جولة نظمتها شركة أبوظبي الوطنية للمعارض لممثلي وسائل الإعلام في مركز العين للمؤتمرات، للاطلاع على أحدث المرافق والتجهيزات والوقوف على جاهزية البنى التحتية لاستضافة الفعاليات المحلية والدولية خلال الفترة المقبلة.

واكد حميد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض، أن مركز العين للمؤتمرات يعتبر أحد المشاريع الحيوية لمدينة العين، ورافداً مهماً للاقتصاد المحلي، حيث يعد قطاع سياحة الأعمال أحد أبرز القطاعات الاقتصادية التي ركزت عليها خطة أبوظبي ورؤيتها للعام 2030، والقائمة على تنويع مصادر الدخل، والسعي لنقل المعرفة والتكنولوجيا للدولة.

وأضاف، نسعى إلى إبراز الدور الرائد الذي يقوم به مركز العين للمؤتمرات في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في مدينة العين، حيث أولت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض اهتماماً كبيراً لتطوير وتحديث مرافق هذا المركز باعتباره رافداً مهماً لتعزيز النمو الاقتصادي في مدينة العين.

وأوضح أن أعمال تطوير المركز وتوسعة مرافقه تساهم بالنهوض بواقع ومستقبل قطاع سياحة الأعمال في العين، واستقطاب المزيد من المعارض والمؤتمرات المحلية والعالمية للمدينة، إضافة إلى المردود الاقتصادي الكبير على مدينة العين، مما انعكس إيجاباً على مجمل الأنشطة التجارية والسياحية وجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة للكفاءات الوطنية.

وأشار عبدالله الحمادي، مدير مركز العين للمؤتمرات، إلى أن المركز يستضيف سنوياً مجموعة واسعة من المعارض والمؤتمرات والفعاليات المتخصصة، وتولي شركة أبوظبي الوطنية للمعارض اهتماماً كبيراً لتعزيز دور المركز باعتباره مشروعاً رائداً.

لافتاً إلى أن عمليات التطوير والتوسعة تواصلت منذ العام 2010 وتمت على مرحلتين، شملت المرحلة الأولى تطوير قاعة الخبيصي 2 وبناء مرافق جديدة مما رفع الطاقة الاستيعابية من 6700 متر مربع إلى 13 ألف متر مربع. والمرحلة الثانية تضمنت استحداث مركز متخصص للمؤتمرات، إضافة إلى بناء قاعات جديدة للاجتماعات والندوات بمساحة تقارب 1000 متر مربع.

ويحتوي المركز الجديد على 5 غرف للمؤتمرات والاجتماعات موزعة على طابقين بمساحة 112 مترا مربعا، و3 غرف في الطابق الأول بمساحة 47 مترا مربعا لكل منها، وتأهيل غرفتين لكبار الشخصيات وتطوير البنية التحتية للمسرح مع رفع المساحة الإجمالية للمركز 8% لتصل إلى 14 ألف متر مربع، وفقاً لمواصفات المنظمة العالمية للمؤتمرات والفعاليات.