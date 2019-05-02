جمارك دبي تكرم العملاء المتميزين

المصدر: دبي - البيان

نظمت جمارك دبي حفل العملاء الذي بدأت إقامته شهرياً على مدار العام لتكريم العملاء المتميزين تباعاً طوال السنة، وأقيم الحفل بحضور أحمد محبوب مصبح مدير عام دائرة جمارك دبي والمديرين التنفيذيين ومديري الإدارات والمراكز الجمركية وممثلين للعملاء من الشركات التجارية.

وقال أحمد محبوب مصبح في كلمة ألقاها في الحفل : وصلت جمارك دبي إلى قمة استثنائية في سعادة العملاء بين كافة دوائر حكومة دبي وفق تصنيف مؤشر حكومة دبي الذكية وبنسبة 97.49%، مشيراً إلى أن الدائرة أطلقت مؤخراً بمباركة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مجلس المناطق الحرة في دبي نظام «ضمان مخزون البضائع الافتراضي»، وتعتبر هذه المبادرة الأولى من نوعها على مستوى الدوائر الجمركية عالميا، وسيستفيد من هذا النظام المبتكر 18000 شركة في أكثر من 24 منطقة حرة بدبي و37 مستودعاً جمركياً.

وسيتم إتاحته لكافة الشركات المرخصة والعاملة بالمناطق الحرة وكذلك لشركات المستودعات الجمركية الراغبة في استخدامه عند إعادة تصدير البضائع من خلال منافذ الخروج البحرية والجوية التابعة لإمارة دبي فقط والمنافذ البرية في الدولة، وسيتم ضخ 455 مليون درهم عبر هذه المبادرة النوعية من خلال إعادة الضمانات الجمركية لشركات المناطق الحرة والمستودعات الجمركية المرخصة. وتم تكريم العملاء من نخبة من الشركات التجارية المتميزة.