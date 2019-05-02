«الاتحادية للتنافسية» تعرض النموذج الإحصائي الإماراتي في «منظمة التعاون»

المصدر: دبي- البيان

شاركت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في اجتماعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، التي انعقدت مؤخراً في العاصمة الفرنسية باريس بعد دعوة وجهتها المنظمة إلى الهيئة للمشاركة بورقة عمل. وترأس عبد الله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وفداً ضم عدداً من الخبراء والمتخصصين في مجال الإحصاء والبيانات، حيث استعرض نموذج الإمارات في ما يتعلق بإدارة قطاع الإحصاء وكيفية ربطه العمل الإحصائي لخدمة عملية إدارة استراتيجية التنافسية الوطنية والمبادرات الخاصة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وقال لوتاه: شكلت المشاركة فرصة مهمة لعرض التجربة الإماراتية في الربط بين الإحصاء والبيانات مع التنافسية وأهداف التنمية المستدامة، أمام الدول الأعضاء في هذه المنظمة العالمية.

وأوضح أن هذه الاجتماعات ترسم ملامح التوجهات الاقتصادية المستقبلية، وتشكل عنصراً أساسياً في عرض تجارب الدول والاستفادة من قصص النجاح، وهذا ما عبّرت عنه الوفود المشاركة، حيث أثنت على تجربة الإمارات كونها نموذجاً يحتذى به في الدول المتقدمة، لما تتمتع به من منهجية تعتمد على تسخير التقنيات المتطورة وعلوم جمع وتحليل البيانات لدعم جهود الدولة ومؤسساتها بالارتقاء في مؤشرات التنافسية العالمية من جهة ودعم المبادرات الوطنية الرامية إلى تحقيق أجندة التنمية المستدامة في الإمارات.

وألقى المدير العام كلمة ضمن الجلسة الرابعة وكان عنوانها «الإحصاءات والتنافسية العالمية»، وتم تسليط الضوء خلالها على سلاسل القيمة العالمية وكيفية الاستفادة من الأدوات الإحصائية المتقدمة، والتغلب على التحديات المختلفة بالاستفادة من الخبرات والمهارات.

كما تمت مناقشة أهمية وفوائد تجارة الخدمات، والتي بدأت تتعاظم أهميتها مع انتشار شبكة الإنترنت ومنصات الدفع الرقمية في معظم دول العالم، ما يجعلها سوقاً مفتوحة أمام المنافسة العالمية، حيث يكون البقاء للمنتجات والخدمات التي تمتاز بالابتكار والتخصص في تلبية الاحتياجات المحلية.

كان خوسيه أنخيل غوريا، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أشاد خلال مشاركته متحدثاً رسمياً في القمة العالمية للحكومات 2019، بمستوى النمو الاقتصادي في الإمارات والمشاريع العملاقة التي يجري تنفيذها لإسعاد مجتمعها خاصة في قطاعات البنية التحتية والسكنية والبيئية ومشاريع التنمية البشرية والاجتماعية.