«أغذية» تتوقع نمو أعمالها ٣ ــ ٤ % بنهاية العام

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

توقع طارق أحمد الواحدي الرئيس التنفيذي لمجموعة «أغذية»، نمو حجم أعمال الشركة بنسبة تتراوح بين 3% إلى 4% في نهاية العام الجاري 2019، موضحاً أن الشركة سجلت أرباحاً صافية بقيمة 40 مليون درهم وإيرادات بنحو 508 ملايين درهم في الربع الأول من العام الجاري بزيادة 3.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف الواحدي في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» أن انخفاض صافي الأرباح يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض دعم أسعار الدقيق بعد سحب الدعم للمخابز، إضافة إلى تراجع المياه المعبأة على وقع انخفاض أسعار السوق نتيجة الأنشطة الترويجية المستمرة في السوق المحلي.

تعزيز الأعمال

وأوضح أنه في حال تم استثناء دعم أسعار الدقيق التي سجلت في العام الماضي، يصبح صافي أرباح الربع الأول لهذا العام أعلى مقارنة بنفس الفترة من 2018، مشيراً إلى أن الشركة تواصل تعزيز أعمالها وأنشطتها لزيادة الأرباح والإيرادات.

وذكر الواحدي أن الشركة رصدت نحو ملياري درهم لتنفيذ صفقات استحواذ جديدة مع تركيزها بشكل رئيسي على دول التعاون وتحديداً السعودية، فيما تستهدف الشركة التوسع في السوق المصرية التي تحقق فرصاً جيدة للنمو في الوقت الراهن. وتابع الواحدي: «بشكل عام ندرس الفرص الاستثمارية المتاحة في الأسواق ونأمل تنفيذ صفقات استحواذ جديدة قبل نهاية العام الجاري».

وأوضح طارق الواحدي أن «أغذية» طرحت منذ مطلع العام الجاري 5 منتجات جديدة ومبتكرة شملت إطلاق «مياه ألبين الكالين» و«مياه العين» بعبوتها الجديدة والمبتكرة و«مياه العين زيرو برومات»، إلى جانب أول منتج دقيق معزز بفيتامين «د».

إضافة إلى منتج جديد تحت مظلة علامة «يوبليه» مع طرحها لزبادي الفواكه الخالي من اللاكتوز، فيما تتطلع الشركة إلى طرح 3 إلى 4 منتجات جديدة أخرى سيتم الكشف عنها خلال معرض «جلفود» بدبي أو «سيال» بأبوظبي.

خطوط إنتاج

وذكر طارق الواحدي أن الشركة تواصل العمل على تحسين خطوط إنتاجها والتوسع في أسواقها الرئيسية بما فيها الإمارات والسعودية والكويت ومصر، مشيراً إلى أن «أغذية» تضيف سنوياً خط إنتاج جديد في دولة الإمارات بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة «أغذية»، نجاح الشركة في الحفاظ على مكانتها في العديد من قطاعات السوق، أبرزها حصتنا المتنامية في سوق المياه بدولة الإمارات رغم المنافسة الشديدة، حيث تحافظ الشركة على قوة مالية تمكنها من مواجهة هذه التحديات، ومتابعة نهجنا لتبوؤ مكانة رائدة في المنطقة على صعيد تقديم أفضل المنتجات من حيث الجودة والقيمة الغذائية والموثوقية.

وجاء الإعلان عن النتائج المالية للمجموعة للربع الأول من 2019 عقب اختتام الاجتماع السنوي الرابع عشر للجمعية العمومية لمجموعة أغذية الذي عقد في 28 مارس بأبوظبي.

منتجات مبتكرة

وقال المهندس ظافر عايض الأحبابي رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية، حافظت أعمالنا الرئيسية على زخمها في الربع الأول رغم استمرار تحديات السوق وخاصة في دولة الإمارات. وجاء استمرارنا في هذا النجاح نتيجة لطرح المجموعة لمنتجات جديدة مبتكرة، بالإضافة إلى نجاحنا في تنويع بصمتنا الجغرافية ومحفظة منتجاتنا الغنية.

15 %

وافق مساهمو مجموعة أغذية خلال الاجتماع على توزيع عائد نقدي على الأسهم بنسبة 15% أي بقيمة تبلغ 90 مليون درهم.

وبدأت «أغذية» تسليط الضوء على مبادراتها في مجال الاستدامة وبطاقة أداء الشركة فيما يتعلق بالبيئة والمجتمع والحوكمة التي تطبقها عبر جميع عملياتها وأعمالها ضمن تقريرها السنوي لعام 2018.