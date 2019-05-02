«طيران الإمارات» تمدد برنامج «My Emirates Pass» لتعزيز تجربة زوار دبي

المصدر: دبي- البيان

أصبح بإمكان مسافري طيران الإمارات استكشاف المزيد من معالم دبي المميزة هذا الصيف، والاستفادة من أسعار مخفضة وعروض حصرية، من خلال «ماي إيماريتس باس My Emirates Pass»، التي تحول بطاقة الصعود إلى الطائرة إلى بطاقة عضوية حصرية، وتصل الحسومات الخاصة إلى 50% في ما يزيد على 500 من أبرز وجهات التسوق والترفيه بدولة الإمارات.

وبموجب برنامج «ماي إيماريتس باس»، فإن الفرصة متاحة أمام المسافرين على رحلات طيران الإمارات إلى دبي أو عبرها، اعتباراً من اليوم وحتى 31 أغسطس 2019، للاستفادة من أسعار خاصة، وذلك بمجرد إبراز بطاقات صعودهم على طائرات الناقلة وبطاقة تعريف شخصية. (ويخضع العرض لبعض الشروط والأحكام).

ويستطيع العملاء الاستفادة من عروض خاصة، تشمل خصماً يصل إلى 50% في نحو 400 مطعم و50 سبا وعدد من الأنشطة الترفيهية الخارجية مثل التزلج والرياضات المائية، و30% في الكثير من المحلات التي تعرض بضائع بعلامات تجارية عالمية.

وقال محمد الهاشمي، نائب رئيس طيران الإمارات للمنتجات التجارية: «يستفيد العملاء من برنامج ماي إيماريتس باس لاستكشاف دولة الإمارات العربية المتحدة وما تقدمه من تجارب متنوعة. ويمكن للمسافرين القادمين إلى دبي، سواء في زيارة قصيرة أو لفترات إقامة أطول، تجربة ما توفره لهم المدينة بأقل التكاليف».

وتوفر دبي، الحاضرة العالمية المزدهرة، تجارب تسوق وتناول طعام وترفيه متنوعة، تلبي متطلبات جميع أفراد العائلة. وتنقل طيران الإمارات المسافرين في رحلات مباشرة من وإلى أكثر من 150 وجهة في 86 دولة عبر قارات العالم الست، مع توقف قصير في دبي.