150 ألف زائر إلى مشاريع «مِراس» في حتّا خلال موسمها الأول

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «مِراس» أمس عن تحقيق مركز «حتا وادي هب» ومنتجعاتها في حتّا إقبالاً كبيراً من الزوار في موسمها الأول والذي استمر من 31 أكتوبر 2018 وحتى 4 مايو الجاري.

وقد أكدت «مِراس» انتهاء الموسم الأول الناجح في وجهتها الفريدة للمغامرات الخارجية «حتا وادي هب» ومنتجعاتها في حتّا، وإغلاق الموقع وجميع مناطق الجذب السياحي وتجارب الضيافة طوال فترة الصيف من 4 مايو وحتى موعد افتتاح الموسم الجديد في 1 أكتوبر 2019.

وقدمت مشاريع «مِراس» في حتّا لأول مرة في دولة الإمارات المقطورات الفندقية وغرف الإقامة الجبلية الصديقة للبيئة، التي توفر لمحبي تجارب الهواء الطلق وللباحثين عن المغامرة فرصة اختبار روعة الطبيعة وتنوعها. فضلاً عن ذلك تساهم هذه المشاريع في ترسيخ مكانة حتّا كوجهة سياحة بيئية رائدة، وتوفير فرص عمل لسكانها، واستقطاب المزيد من الاستثمارات للمنطقة.

وخلال فترة التشغيل الأولى التي استمرت طوال 6 أشهر، حققت الإقامات المبتكرة الثلاث التي أطلقتها «مِراس» في حتا، وهي «منتجع سدر تريلرز»، و«منتجع دماني لودجز»، و«حتا كارافان بارك»، نجاحاً باهراً، حيث استقبلت هذه المنتجعات إضافة إلى «حتا وادي هب» الذي يقدم مغامرات وأنشطة ترفيهية ورياضية متنوعة، أكثر من 150,000 زائر من 75 جنسية مختلفة.