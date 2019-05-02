«أدنوك للتكرير» تمنح عقداً لشركة أمريكية

المصدر: دبي - سيد صالح

منحت شركة «أدنوك للتكرير»، التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، عقداً بقيمة كبيرة لشركة «ماكديرموت انترناشيونال» الأمريكية، لوضع التصميم الهندسي الكامل بدءاً من الواجهة وحتى الخلفية لمشروع إعادة التكرير في «مصفاة الرويس»، وفقاً لما نشرته أمس وكالة «بلومبيرغ» .

وأفادت الوكالة بأن نطاق الأعمال المنصوص عليها في العقد يشمل دراسة مبدئية تتضمن تقييم عدة تقنيات وخيارات لعملية استرجاع غاز الهيدروجين بعد إعادة التكرير، ومن المنتظر البدء فوراً في تنفيذ مشروع إعادة التكرير، ويجري إدراج عقد المشروع ضمن سجل الأعمال الخاص بالشركة عن الربع الثاني من 2019.