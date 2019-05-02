أطول مسبح في ميناء راشد و«دبي مول» جديد يطل على البحر

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

كشفت مصادر مطلعة أن عمليات بناء الواجهة البحرية الجديدة التي ستشيدها إعمار بالشراكة مع دبي العالمية في ميناء راشد، انطلقت على أن ينجز المشروع في 2022.

ويضم المشروع مركزاً للتسوق تابعاً لدبي مول الأكبر في العالم وسيطل على البحر ما يزيد من قيمة محفظة إعمار مولز، هذا غير الفنادق التي ستنظم إلى محفظة إعمار للضيافة. ويضم المشروع مسبحاً يعد الأطول في دبي إلى جانب ممشى للسكان والسياح على طول مرسى اليخوت، الذي يعد العلامة الفارقة للواجهة البحرية الجديدة.

وحصل «البيان الاقتصادي» على تفاصيل تملك الوحدات السكنية في المشروع ومواعيد سداد الدفعات التي أبلغتها إعمار للمستثمرين عبر وسطائها الرسميين، إذ تبدأ أسعار الوحدات السكنية من 975 ألف درهم وتتنوع يبن غرفة و2 و 3 غرف نوم وتتيح للمستثمر سداد 5% عند الحجز و5% في 2019 و5 دفعات قيمة كل منها 10% حتى نوفمبر 2021 ثم 40% عند التسليم في سبتمبر 2022.